Квитковских: в прошлом сезоне многие пожалели, что недооценили наш молодой коллектив

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских рассказал, как проводит межсезонье и готовится к новому сезону.
«После сбора национальной команды я поехал на свою малую Родину в Удмуртию, чтобы встретиться с родителями и родственниками. Традиционно выбрались на Каму. Там уже был активный отдых: рыбачили, играли в волейбол, футбол и шашлыки жарили. Классно время провели.
Но не переживайте, форму не растерял, в весе не прибавил. Так или иначе, но физическая активность была. Когда приезжаю домой – всегда хожу на тренировки к своему первому тренеру Киселёву Денису Вячеславовичу.
Выполнял ли упражнения на лето от тренера по физподготовке? Да, конечно же, занимался. Он составил индивидуальный план под каждого игрока, ведь у всех по-разному межсезонье проходит. Для кого-то сезон закончился позже и начнётся раньше – я имею в виду нас, сборников. Пока ещё не закончил все задания, там расписано очень много, поэтапно выполняю.
Сезон начнётся раньше из-за товарищеских матчей с Ираном? Немного непривычно, если честно. До этого ведь мы потихоньку «вкатывались» вместе с партнёрами по клубу в сезон на сборах. Но, с другой стороны, я вижу только плюсы от этого. Раньше наберу форму, быстрее смогу в рабочий ритм войти. Я, в принципе, уже начал готовиться – провожу индивидуальные тренировки, есть и физподготовка, и баскетбольные занятия.
Чего жду от товарищеских матчей с Ираном? Это достаточно интересно. РФБ находит возможность, чтобы сборная получала игровой опыт. Это здорово. Нам этот опыт очень нужен.
Когда в клуб? В середине августа, сразу после того, как закончится работа в сборной.
Ожидания от предстоящего сезона? Согласен полностью с Юрицей Жужей, который сказал в своем недавнем интервью, что на нас будут соперники настраиваться по-особенному. В прошлом сезоне многие пожалели, что недооценили наш молодой коллектив. Теперь как к финалистам чемпионата будут готовиться гораздо серьёзнее. Ну а мы, в свою очередь, будем доказывать, что результат прошлого сезона не случаен. Мы знаем, на что способны. Появилось больше уверенности, получили неоценимый опыт. Мы стали сильнее и индивидуально, и как команда в целом», — приводит слова Квитковских официальный сайт краснодарского клуба.
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