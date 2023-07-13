В «Локомотиве» сообщили, что отсутствие Секулича не скажется на предсезонной подготовке

Ассистент наставника «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа сообщил, что отсутствие главного тренера команды Александра Секулича не повлияет на предсезонную подготовку. Напомним, Секулич совмещает посты наставника клуба и сборной Словении, которой предстоит принять участие в чемпионате мира — 2023.
«Планы работы в межсезонье тренерским штабом были детально проработаны ещё месяц назад. Мы разбили все этапы подготовки на микроциклы, в каждом из которых будет вестись конкретная целенаправленная работа с отдельными игроками и командой в целом.
В подготовке ничего менять не будем в сравнении с прошлым годом. Практика показала эффективность выбранной стратегии, её и будем придерживаться. Мы всё время отпуска были на связи с коллегами, встречались лично с Александром Секуличем и подробно обсуждали все детали. В его отсутствие будем работать по утверждённому плану. Во время его работы с национальной командой Словении будем на связи с ним 24/7. Понятно, что беспокоить в дни матчей не будем, а всё остальное время мы в контакте, будем его информировать обо всём и принимать пожелания.
Их игры будут в нашем обязательном графике совместных просмотров. Желаем ему и его сборной удачи, будем болеть обязательно, уверены, что и «Локосемья» в Краснодаре тоже будет переживать за наставника «Локо» и желать ему победы», — приводит слова Жужи официальный сайт клуба.
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