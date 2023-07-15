Квитковских: не получилось приехать на свадьбу к Емченко, надеюсь, он не обиделся на меня

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских ответил на вопрос, с кем из одноклубников он поддерживает связи в текущее межсезонье.

«С кем из ребят поддерживал связь летом? С Владиславом Емченко. Так уж получилось, что мы с ним везде вместе – и на сборах, и на выездах живём с ним, интересы общие есть. В общем, сошлись характерами. К сожалению, не получилось приехать к нему на свадьбу. Очень этим огорчён. Надеюсь, что он на меня не обиделся. В любом случае я его обнимаю, люблю и при встрече поздравлю», — приводит слова Квитковских официальный сайт краснодарского клуба.

Напомним, в минувшем сезоне «Локомотив-Кубань» стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ, уступив в финальной серии казанскому УНИКСу.