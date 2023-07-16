Бол Бол подпишет контракт с «Финиксом»
Поделиться
23-летний центровой Бол Бол подпишет контракт с «Финикс Санз», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях.
Напомним, недавно центровой стал свободным агентом после отчисления из «Орландо Мэджик». В контракте Бола оставался один год, за который он должен был получить $ 2,2 млн.
Бол сыграл за «Мэджик» один сезон, по ходу которого в среднем за матч набирал 9,1 очка, совершал 5,8 подбора, отдавал одну результативную передачу и делал 1,2 блок-шота.
Бол является одним из самых высоких игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Его рост составляет 218 сантиметров.
Комментарии
- 16 июля 2023
-
19:20
-
19:08
-
18:57
-
18:50
-
18:31
-
17:55
-
17:17
-
16:32
-
16:07
-
15:19
-
13:53
-
12:49
-
11:53
-
10:58
-
10:15
-
09:42
-
09:21
-
07:33
-
07:12
-
06:58
-
05:46
-
04:21
-
02:11
-
00:42
-
00:30
-
00:00
- 15 июля 2023
-
20:20
-
20:07
-
17:43
-
17:31
-
16:40
-
16:34
-
16:21
-
15:03
-
14:29
Партнерский контент