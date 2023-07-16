Бол Бол подпишет контракт с «Финиксом»

23-летний центровой Бол Бол подпишет контракт с «Финикс Санз», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в социальных сетях.

Напомним, недавно центровой стал свободным агентом после отчисления из «Орландо Мэджик». В контракте Бола оставался один год, за который он должен был получить $ 2,2 млн.

Бол сыграл за «Мэджик» один сезон, по ходу которого в среднем за матч набирал 9,1 очка, совершал 5,8 подбора, отдавал одну результативную передачу и делал 1,2 блок-шота.

Бол является одним из самых высоких игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Его рост составляет 218 сантиметров.