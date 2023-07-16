Трэй Янг: мой вклад и проделанную работу увидят сразу же, как только я выиграю чемпионат

Звёздный разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг считает, что сможет получить должное признание от общественности тогда, когда сможет выиграть Национальную баскетбольную лигу.

«Я не переживаю по этому поводу. Уверен, что мой вклад и проделанную работу увидят сразу же, как только я выиграю чемпионат. Особенно хочу увидеть лица игроков, с которыми меня сравнивают», — приводит слова Янга Bleacher Report.

Трей Янг в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА принял участие в 74 матчах, в которых набирал в среднем за игру 26,2 очка, совершал три подбора и отдавал 10,1 результативной передачи. В плей-офф у Янга шесть игр — 29,2 очка, 3,7 подбора и 10,2 передачи.

Трей Янг забавно отреагировал на оскорбление в свой адрес: