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«Партизан» и ещё несколько клубов требуют исключения «Црвены Звезды» из Адриатической лиги

«Партизан» и ещё несколько клубов требуют исключения «Црвены Звезды» из Адриатической лиги
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Сразу несколько клубов, выступающих в Адриатической лиге, хотят исключения сербской «Црвены Звезды» из турнира, сообщает Telegraf.

По информации источника, на очередном заседании представителей клубов решался вопрос о придания «СК Дерби» статуса акционера турнира. «Црвена Звезда» стала единственным клубом, который не согласился с данным решением и заблокировал его. На основании общественного договора между клубами «СК Дерби» имеет право претендовать на статус совладельца, став победителем второй Адриатической лиги. Такое поведение со стороны руководства «Црвены Звезды» не прошло незамеченным. Сообщается, что несколько клубов, в числе которых и «Партизан», инициировали процедуру выхода «Црвены Звезды» из Адриатической лиги по причине игнорирования общественного договора.

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