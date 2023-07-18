«Кливленд» стал победителем Летней лиги, одержав победу в матче с «Хьюстоном»

На арене «Томас и Мак Центр» в Парадайс (США) состоялся финал ежегодной Летней лиги между «Кливленд Кавальерс» и «Хьюстон Рокетс». Победителем турнира стал «Кливленд», выиграв со счётом 99:78.
Самым результативным игроком встречи стал форвард Айзея Мобли (старший брат Эвана Мобли). Он оформил дабл: дабл: 28 очков и 11 подборов. Также отличную игру провёл защитник Сэм Мэррилл. На его счету сегодня 27 очков и четыре подбора. Третим героем финала стал форвард Эмони Бейтс. В его активе 19 очков, пять подборов и четыре результативные передачи. Близок к трипл-даблу был защитник Крэйг Портер: восемь очков, девять подборов и восемь ассситов.
В составе номинальных гостей стоит выделить лёгкого форварда Нейта Хинтона. Он также, как и Мобли, смог оформить дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов.
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