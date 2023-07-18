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«Кливленд» стал победителем Летней лиги, одержав победу в матче с «Хьюстоном»

«Кливленд» стал победителем Летней лиги, одержав победу в матче с «Хьюстоном»
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На арене «Томас и Мак Центр» в Парадайс (США) состоялся финал ежегодной Летней лиги между «Кливленд Кавальерс» и «Хьюстон Рокетс». Победителем турнира стал «Кливленд», выиграв со счётом 99:78.

НБА - Летняя лига. Финал
18 июля 2023, вторник. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
99 : 78
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кливленд Кавальерс: Мобли - 28, Меррилл - 27, Бейтс - 19, Портер - 8, Траверс - 6, Уайт - 4, Хендерсон - 3, Нэнс - 2, Шулер - 2, Ботвелл
Хьюстон Рокетс: Хинтон - 18, Уитмор - 14, Хаджинс - 13, Меджи - 10, Майер - 8, Сэмюэлс - 7, Дэйс - 3, Митчелл - 3, Леке - 2, Данн, Джонсон

Самым результативным игроком встречи стал форвард Айзея Мобли (старший брат Эвана Мобли). Он оформил дабл: дабл: 28 очков и 11 подборов. Также отличную игру провёл защитник Сэм Мэррилл. На его счету сегодня 27 очков и четыре подбора. Третим героем финала стал форвард Эмони Бейтс. В его активе 19 очков, пять подборов и четыре результативные передачи. Близок к трипл-даблу был защитник Крэйг Портер: восемь очков, девять подборов и восемь ассситов.

В составе номинальных гостей стоит выделить лёгкого форварда Нейта Хинтона. Он также, как и Мобли, смог оформить дабл-дабл: 18 очков и 10 подборов.

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