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Стефен Карри высказался о возможности сыграть на Олимпиаде 2024 года в Париже

Стефен Карри высказался о возможности сыграть на Олимпиаде 2024 года в Париже
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не исключил возможности своего участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. При этом Стефен подчеркнул, что всегда с радостью играет под руководством тренера Стива Керра. Керр является также наставником «Уорриорз».

«Это как раз та часть резюме, которой, как часто шутит тренер, у меня нет. Он уже сейчас набирает игроков на следующее лето. Буду болеть за ребят на чемпионате мира в этом году. Уверен, они будут хорошо представлять США и привезут домой золото.

Очевидно, это дополнительный бонус, что тренер Керр возглавляет национальную команду. Готов сыграть за него в любой день недели, так что давайте посмотрим, как всё будет летом 2024-го», — сказал Карри в эфире NBA on ESPN.

Стефен Карри демонстрирует отличные навыки гольфа:

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