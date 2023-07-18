Стефен Карри высказался о возможности сыграть на Олимпиаде 2024 года в Париже

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не исключил возможности своего участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. При этом Стефен подчеркнул, что всегда с радостью играет под руководством тренера Стива Керра. Керр является также наставником «Уорриорз».

«Это как раз та часть резюме, которой, как часто шутит тренер, у меня нет. Он уже сейчас набирает игроков на следующее лето. Буду болеть за ребят на чемпионате мира в этом году. Уверен, они будут хорошо представлять США и привезут домой золото.

Очевидно, это дополнительный бонус, что тренер Керр возглавляет национальную команду. Готов сыграть за него в любой день недели, так что давайте посмотрим, как всё будет летом 2024-го», — сказал Карри в эфире NBA on ESPN.

Стефен Карри демонстрирует отличные навыки гольфа: