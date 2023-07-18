Стефен Карри назвал рекорд, который постарается побить в новом сезоне НБА

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал рекорд в конкурсе трёхочковых бросков НБА среди мужчин и женщин, который установила баскетболистка «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску. Девушка набрала 37 очков, промахнувшись лишь два раза. Рекорд был установлен во время уикенда Матча всех звёзд в женской НБА.
«Я должен пойти за рекордом Сабрины. Просто безумие, что ей удалось набрать 37 очков во время уикенда Матча всех звёзд в женской НБА. Этот вопрос точно должен быть решён», — сказал Карри в интервью ESPN US.
Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, до успеха Ионеску мужской рекорд по количеству набранных очков в указанном конкурсе удерживал как раз Карри, деливший его с Тайризом Халибёртоном, — по 31 очку у каждого.
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