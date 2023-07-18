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«Он надрал задницы «Уорриорз». Керр — о том, почему возьмёт Остина Ривза на ЧМ-2023

«Он надрал задницы «Уорриорз». Керр — о том, почему возьмёт Остина Ривза на ЧМ-2023
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стив Керр рассказал, почему намерен включить защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза в заявку на чемпионат мира 2023 года.

«Для меня, после того как он надрал нам задницы в шести матчах подряд в полуфинале Западной конференции, это был довольно простой выбор. Я думаю, Остин — один из самых многообещающих молодых игроков в этой лиге. Для чемпионата мира нужен универсальный игрок. И Остин, в моём представлении, как раз такой баскетболист. Его история довольно удивительна, учитывая, что он не был выбран на драфте два года назад. И вот теперь он здесь, играет за сборную США и входит в тройку лучших игроков «Лейкерс». Это не случайность», — сказал Керр в интервью журналисту Хоби Прайсу.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября.

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