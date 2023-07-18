«Он надрал задницы «Уорриорз». Керр — о том, почему возьмёт Остина Ривза на ЧМ-2023

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стив Керр рассказал, почему намерен включить защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза в заявку на чемпионат мира 2023 года.
«Для меня, после того как он надрал нам задницы в шести матчах подряд в полуфинале Западной конференции, это был довольно простой выбор. Я думаю, Остин — один из самых многообещающих молодых игроков в этой лиге. Для чемпионата мира нужен универсальный игрок. И Остин, в моём представлении, как раз такой баскетболист. Его история довольно удивительна, учитывая, что он не был выбран на драфте два года назад. И вот теперь он здесь, играет за сборную США и входит в тройку лучших игроков «Лейкерс». Это не случайность», — сказал Керр в интервью журналисту Хоби Прайсу.
Чемпионат мира 2023 года пройдёт сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования состоятся с 25 августа по 10 сентября.
Скандальная победа СССР над Америкой в баскетболе. Как это было:
- 18 июля 2023
-
15:32
-
14:30
-
13:27
-
13:11
-
12:02
-
11:23
-
11:00
-
10:29
-
09:42
-
09:18
-
08:39
-
07:05
-
06:13
-
00:24
-
00:06
- 17 июля 2023
-
22:52
-
22:29
-
20:47
-
19:19
-
18:28
-
17:49
-
17:42
-
17:17
-
16:36
-
16:23
-
15:30
-
14:52
-
14:36
-
14:04
-
13:09
-
12:06
-
11:56
-
11:50
-
10:21
-
10:08