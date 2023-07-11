«В США уже закончились звёзды?» Американцы снова не смогли собрать состав на Кубок мира

Сборная США по баскетболу — главное событие любого баскетбольного турнира. К ней автоматически приковывается внимание, а турнирные расклады резко переходят в плоскость рассуждений «кто сможет обыграть американцев»? Сборная США уже больше 30 лет формируется из профессионалов, а НБА лишь подчёркивает важность международных турниров. Лига заинтересована продвигать себя за счёт звёзд, которые, справедливости ради, теперь есть почти в каждой национальной команде.

Собственно, участием звёзд НБА во многом и определяется сила любой сборной. С Лукой Дончичем или без него — это две абсолютно разные сборные Словении, согласитесь. Как и Германия без Денниса Шрёдера, Сербия без Йокича и так далее. Можно ещё вспомнить российскую сборную, которая долгое время зависела от главной звезды — Андрея Кириленко.

Но в случае со сборной США всё всегда немного по-другому. Американская федерация баскетбола всегда выбирает из большого количества звёзд. И даже с тренерами ей приходится думать. Вот, например, на предстоящий Кубок мира, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября, сборную США будут тренировать сразу три топовых тренера НБА: главный тренер Стив Керр, а помогать ему будут Эрик Споэльстра и Тайрон Лю.

Леброн Джеймс в форме сборной США Фото: FIBA

На прошлый Кубок мира 2019 года США отправили во многом экспериментальный состав. Национальная команда по разным причинам недосчиталась звёзд первой величины. Но тогда в составе всё равно можно было найти тех, кто мог вести за собой сборную на большом международном турнире. Кемба Уокер, Джейсон Тейтум, Джейлен Браун, Донован Митчелл, Крис Миддлтон.

Но даже наличие таких игроков не помогло сборной США на международной арене. В четвертьфинале США уступили Сербии, где 28 очков набрал Богданович. Американцы в итоге заняли седьмое место, удостоившись хейта и насмешек в социальных сетях.

После этого была победная для американцев Олимпиада в Токио. Казалось, что урок усвоен. Да, в столицу Японии не полетели Леброн Джеймс и Стеф Карри, но опыт Кевина Дюранта, Дрэймонда Грина, Дэмьена Лилларда и Девина Букера явно был не лишним.

Кевин Дюрант в форме сборной США Фото: Amin Mohammad Jamali/Getty Images

А теперь внимательно изучим список тех, кто отправится на Кубок мира 2023 года от сборной США.

Паоло Банкеро, «Орландо Мэджик»

Микал Бриджес, «Бруклин Нетс»

Кэмерон Джонсон, «Бруклин Нетс»

Джейлен Брансон, «Нью-Йорк Никс»

Джош Харт, «Нью-Йорк Никс»

Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»

Тайриз Халибёртон, «Индиана Пэйсерс»

Брэндон Ингрэм, «Нью-Орлеан Пеликанс»

Джарен Джексон, «Мемфис Гриззлиз»

Уокер Кесслер, «Юта Джаз»

Бобби Портис, «Милуоки Бакс»

Остин Ривз, «Лос Анджелес Лейкерс»

Как вам такое? Похоже на то, что сборная США едет на крупный турнир в сильно омоложённом составе. И тренерский дебют Стива Керра на международной арене, очень вероятно, получится скомканным. Это если попытаться заменить слово «провальный».

Социальные сети в США отреагировали мгновенно после объявления состава.

«Нас просто размажут такие команды, как Испания и Франция».

«Мы хотим, чтобы нас просто вытерли шваброй?».

«Франция нас отлично подготовит».

«А в США уже закончились настоящие баскетбольные звёзды?»

Почему так происходит?

Состав сборной США действительно не впечатляет. И сразу в глаза бросается отсутствие сколько-нибудь большого международного опыта, который очень важен на скоротечном турнире. На Кубке мира нет возможности почувствовать ритм через несколько неудачных игр. Нет серий плей-офф. Здесь всё решается здесь и сейчас. Некоторые парни Керра играли по правилам ФИБА только на юниорских чемпионатах, но это совсем другая история.

Сборные Франции, Сербии, Австралии, Испании как минимум не уступают американцам в таланте, но куда более опытны с точки зрения командного баскетбола. Да, пока сайт ФИБА ставит сборную США на первую строчку своего рейтинга, но сразу после этого приписывает: «Рейтинг — субъективное мнение». И никто не запрещает после товарищеских игр передвинуть американцев пониже, создав попутно дополнительный инфоповод.

Ещё один важный момент. Сборная США уже до турнира попала в скандал из-за Паоло Банкеро. Талантливый и молодой форвард «Орландо» с итальянскими корнями всегда подчёркивал, что Италия именно та сборная, за которую он хочет играть. Но что произошло сейчас? Банкеро в заявке США. И в Италии теперь считают Паоло почти предателем.

«Это было законное решение, но он мог позвонить и сообщить нам об этом. Вместо этого мы узнали о его решении из газет. В последние несколько дней он был в Милане, и, несмотря на наши договорённости с его агентством, он уклонился от встречи с тренером Поццекко.

Предательство, особенно в баскетболе – это слишком сильное слово. Подобные ситуации случаются, и лично я к этому привык. Но он обманул нас, мы построили для него отличную коммерческую стратегию. Теперь нам нужно превратить это разочарование в позитивную энергию, я уверен, что наш тренер сможет это сделать», — выступил с заявлением президент Итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи.

Хочется верить, что откровенно слабый и неопытный состав сборной США не сильно отразится на интересе к турниру. Хотя, будь в составе Кевин Дюрант, Джимми Батлер или Джеймс Харден, внимания к американской сборной и к чемпионату было бы больше.

Свой первый матч сборная США проведёт 26 августа с Новой Зеландией, а после сыграет с Грецией и Иорданией. Понятно, что с первым этапом, откуда выходят две из четырёх сборных, никаких проблем не будет. А вот как будет дальше — вопрос открытый. Прямо сейчас кажется, что шанс опуститься ниже седьмой строчки вполне реален.