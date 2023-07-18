«Енисей» усилился американским разыгрывающим с опытом игры в НБА

Красноярский «Енисей» объявил о переходе американского разыгрывающего Джеремайи Мартина (27 лет, 189 см).
«Джеремайя Мартин – новый игрок «Енисея».
Разыгрывающий защитник Джеремая Мартин родился в Мемфисе, США.
Прошлый сезон баскетболист провёл в Польше в составе «Шлёнска». Средняя статистка Мартина в 37 встречах национального чемпионата составила 18,6 очка, 4,9 передачи, 4,6 подбора, 2,2 перехвата за 31 минуту на паркете. Ещё 17 матчей Джеремайя провёл в Еврокубке – 14,3 очка, 3,8 передачи, 3,8 подбора, 2,5 перехвата в среднем за 29 минут игрового времени.
В американской студенческой лиге NCAA играл за команду колледжа штата Мемфис. Мартин имеет опыт игры в NBA в составе команд «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс», — сообщает официальный сайт красноярского клуба.
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