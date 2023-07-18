«Руна» объявила о переходе российского форварда Данилы Походяева

Российский форвард Данила Походяев (22 года, 204 см) проведёт следующий сезон в составе новичка Единой лиги ВТБ, баскетбольного клуба «Руна».
«Данила Походяев присоединится к «Руне»!
Форвард является двукратным чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ в составе «ЦСКА-Юниор» (2018, 2021), а также участником чемпионата Европы U20 (2021).
В сезоне-2021/0222 Данила представлял «Темп-СУМЗ-УГМК» и помог этой команде стать бронзовым призёром Суперлиги!
В прошлом сезоне 22-летний игрок выступал в Единой лиге ВТБ за «Парму», набирая 7,9 очка и 4,2 подбора в среднем за матч при реализации 35% из-за дуги», — сообщает пресс-служба команды.
Напомним, московский клуб впервые в своей истории примет участие в Единой лиге ВТБ.
Телеграм-канал «Перехват» сообщает, что контракт заключён по схеме «1+1».
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