«Минск» продлил контракт с главным тренером команды Ростиславом Вергуном

Белорусский специалист Ростислав Вергун продолжит занимать пост главного тренера баскетбольного клуба «Минск». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Как сообщается, новый контракт с 41-летним специалистом рассчитан на год.

Для Ростислава Вергуна предстоящий сезон станет уже пятым на посту главного тренера «Минска»

Комментарий председателя клуба Юрия Ивановича ШАКОЛЫ: “«Мы продолжаем сотрудничество с Ростиславом Николаевичем Вергуном. Я думаю, что наше решение очевидно с учетом того, что мы понимаем, с какими сложными условиями в прошлом сезоне нам пришлось столкнуться. Но мы также видим динамику роста спортивного мастерства именно белорусской части нашей команды. Это было доказано в тех поединках, в которых наши парни играли за национальную сборную Беларуси, и мы видим, что имеем очень хороших и перспективных баскетболистов, с которыми еще необходимо работать. Что касается дальнейшей работы: мы плотно этим занимаемся и в ближайшее время планируем активно показывать тех, кто будет с нами в следующем году. В Единой Лиге ВТБ нам необходима новая качественная команда, и мы в этом направлении работаем», — приводит слова председателя клуба Юрия Шаколы сайт «Минска».