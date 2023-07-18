Фурнье — об исключении из состава «Нью-Йорка»: я проводил время с семьёй, путешествовал

Французский защитник «Нью-Йорк Никс» Эван Фурнье высказался о своём положении в команде. В минувшем сезоне 30-летний игрок принял участие лишь в 27 матчах регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации и ни разу не появился на площадке в плей-офф.

«Я тренировался так, как будто было межсезонье. Я много бегал, я пытался прогрессировать. Я никогда не был таким сильным. Но это не обязательно отразится на твоей игре. Мне нужно найти свой ритм, сначала играя один на один, а затем и полные матчи. Когда я понял, что больше не буду играть, я радикально изменил свой подход к работе.

Я смог насладиться временем со своей женой и детьми, жизнью в Нью-Йорке. Больше никаких дневных снов. Я мог спокойно отвезти сына в школу, забрать его. Когда я играю, я очень строг к себе, но тогда во время матчей у меня была сокращённая разминка, я даже не присутствовал на исполнении гимна. Я ждал начала игры, чтобы просто выйти на скамейку запасных.

Когда я понял, что моё положение не изменится, я стал относиться спокойнее. Я сосредоточился на себе и больше не позволял ничему влиять на меня. Я проводил три кардиотренировки и две силовых тренировки в неделю, много путешествовал, анализировал игровые ситуации с помощником тренера.

Отношения с главным тренером Томом Тибодо? Мне нечего сказать, потому что я мы не общаемся. Когда он исключил меня из стартовой пятёрки, он просто сказал мне, что собирается попробовать что-то другое. Затем, перед первым матчем плей-офф, он объявил мне, что я покидаю ротацию, и чао.

Я был бы очень удивлён, если бы остался в команде на следующий год. Они платят мне $ 18 млн, они вряд ли заинтересованы в том, чтобы удерживать меня.

Если вы хотите обменять меня с хорошей выгодой, почему вы не сделали этого раньше? Я заканчивал сезон, в котором был одним из лучших в лиге по трёхочковым броскам. Почему бы не воспользоваться этим? Теперь они не получат ничего интересного, и это нормально, потому что я ничего не смог показать на площадке в минувшем сезоне.

Если я останусь, это станет катастрофой с точки зрения баскетбола для моей карьеры. Я могу прожить год без игры, но второй… это было бы ужасно», — приводит слова Фурнье L'Équipe.