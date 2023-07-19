Инсайдер высказался о новом контракте Энтони Дэвиса с «Лейкерс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис договорится о продлении контракта с клубом до начала тренировочного лагеря. Такое мнение высказал известный инсайдер Дэйв Макменамин.
«Энтони Дэвис, по оценке Роба Пелинки (генеральный менеджер «Лос-Анджелеса». — Прим. «Чемпионата»), тот, кто действительно здорово выступает за «Лейкерс» и является главной причиной, по которой они выиграли чемпионат в 2020 году. Он хочет, чтобы Энтони продолжал выступать за «Лейкерс». Я не слишком обеспокоен, как всё обернётся и будет ли достигнуто соглашение о максимальном количестве лет или максимальной сумме долларов. Этот вопрос ещё будет решаться. Но я ожидаю, что будет достигнуто какое-то соглашение.
Они также понимают, что у Леброна, которому исполняется 39 лет, осталось ограниченное время, так что пытаться собрать новую группу, чтобы найти адекватную замену Энтони Дэвису, было бы безумием. Так что я вполне уверен, что Энтони Дэвис приедет в тренировочный лагерь с продлённым контрактом», — сказал Макменамин в подкасте на ESPN US.
Кайри Ирвинг посетил 4-й матч «Лейкерс» – «Денвер»:
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