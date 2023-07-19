Секулич назвал сильные стороны новичка «Локомотива-Кубань» Джордана Моргана

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий по поводу перехода в команду американо-словенского центрового Джордана Моргана. Ранее стало известно, что стороны заключили соглашение по системе «1+1».

«Джордан Морган – отличное приобретение для «Локо». Его опыт, навыки и прежде всего универсализм помогут нам в достижении командных целей. Он хорошо знаком с Лигой ВТБ и понимает, что нужно команде для успешного выступления. Я знаю его очень хорошо, потому что мы уже работали вместе в сборной Словении. Благодаря своей индивидуальности и удивительной трудовой этике он сможет быстро приспособиться к нашей системе», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».