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«Чикаго» и «Майами» рассматривают подписание Кристиана Вуда

«Чикаго» и «Майами» рассматривают подписание Кристиана Вуда
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«Чикаго Буллз» и «Майами Хит» претендуют на подписание тяжёлого форварда «Даллас Маверикс» Кристиана Вуда, сообщает журналист Los Angeles Times Дэн Войке.

По информации источника, «Чикаго» оценивает этот вариант, так как им предоставлено исключение на $ 10,2 млн из-за травмы Лонзо Болла. Кроме того, сообщалось об интересе «Лос-Анджелес Лейкерс» к Вуду.

Однако отмечается, что «озёрники» не спешат с приобретением игрока, так как считают, что Кристиан недостаточно выкладывается в обороне. Кроме того, у клуба есть сомнения в профессионализме игрока.

Кристиан Вуд в минувшем сезоне принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 16,6 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 1,8 результативной передачи в среднем за игру.

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