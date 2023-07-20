Источник: экс-игрок «Реала» Клемен Препелич начал переговоры с «Локомотивом-Кубань»
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30-летний словенский атакующий защитник Клемен Препелич ведёт переговоры с «Локомотивом-Кубань». Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Христос Харпидис.
Препелич за время карьеры играл в чемпионатах Словении, Турции, Франции и Испании, в частности выступал за мадридский «Реал». В июне Препелич покинул «Валенсию», где провёл три сезона.
Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ краснодарский клуб вышел в финал, где уступил казанскому УНИКСу. Финальная серия продолжалась пять матчей и завершилась со счётом 4-1.
Ранее главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий по поводу перехода в команду американо-словенского центрового Джордана Моргана.
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