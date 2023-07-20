Дрэймонд Грин: в НБА не очень много игроков с баскетбольным IQ

Звёздный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заявил, что далеко не все игроки в НБА обладают высоким баскетбольным IQ.
«В НБА не так очень игроков с баскетбольным IQ. Думаю, менее 60 процентов. Понимание игры в этой лиге – один из самых важных навыков, которым можно обладать, потому что это сразу выделяет такого игрока. Наличие баскетбольного IQ в этой лиге сразу даёт преимущество, потому что другие парни просто не понимают игру», — сказал Грин в подкасте PatBevPod.
Грин является четырёхкратным чемпионом НБА. Также он четыре раза принимал участие в матче всех звёзд лиги. В 2017 году был признан лучшим оборонительным игроком Национальной баскетбольной ассоциации.
Пятёрка самых «грязных» игроков в современной Национальной баскетбольной ассоциации:
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