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Дрэймонд Грин ответил отцу Джордана Пула, назвавшему его слабаком

Дрэймонд Грин ответил отцу Джордана Пула, назвавшему его слабаком
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил отцу своего бывшего партнёра по команде Джордана Пула Энтони Пулу. Ранее Энтони назвал Грина слабаком и обвинил в том, что он избегает встречи.

«Это так мило… невозможно избегать тебя на арене в течение года, чемпион. Каждую игру я забирал свою семью из семейной комнаты. И перестань использовать такие слова, они обычно не нравятся мужчинам», — написал Грин на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в октябре 2022 года на тренировке «Голден Стэйт Уорриорз» произошёл конфликт, в результате которого Грин ударил Пула. По окончании сезона Пул был обменян в «Вашингтон Уизардс».

Недавно Грин в ответ на вопрос о причинах конфликта заявил, что не бьёт людей без причины. После этого отец Пула опубликовал сообщение, в котором призвал Грина встретиться.

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