Дрэймонд Грин ответил отцу Джордана Пула, назвавшему его слабаком

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил отцу своего бывшего партнёра по команде Джордана Пула Энтони Пулу. Ранее Энтони назвал Грина слабаком и обвинил в том, что он избегает встречи.

«Это так мило… невозможно избегать тебя на арене в течение года, чемпион. Каждую игру я забирал свою семью из семейной комнаты. И перестань использовать такие слова, они обычно не нравятся мужчинам», — написал Грин на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в октябре 2022 года на тренировке «Голден Стэйт Уорриорз» произошёл конфликт, в результате которого Грин ударил Пула. По окончании сезона Пул был обменян в «Вашингтон Уизардс».

Недавно Грин в ответ на вопрос о причинах конфликта заявил, что не бьёт людей без причины. После этого отец Пула опубликовал сообщение, в котором призвал Грина встретиться.