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Досунму согласовал новый контракт с «Чикаго»

Досунму согласовал новый контракт с «Чикаго»
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Ограниченно свободный агент защитник Айо Досунму подписал новый контракт с «Чикаго Буллз», сообщил ESPN агент игрока Майк Линдеман из Excel Sports Management. Стороны договорились о трёхлетнем соглашении на $ 21 млн.

Досунму был выбран на втором раунде драфта НБА. За два года он провёл 157 из 164 возможных игр за «Чикаго» в регулярном чемпионате. 23-летний баскетболист в минувшем сезоне начал 51 матч в стартовом составе и набирал в среднем 8,6 очка, делал 2,8 подбора, 2,6 передачи и 0,8 перехвата за игру. По данным ESPN, в прошлом сезоне Досунму сдерживал 44% бросков соперников «Чикаго» как ближайший защитник.

«Буллз» заняли 10-е место в Восточной конференции и попали в плей-ин, где выбыли во втором раунде.

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