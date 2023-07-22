«Партизан» опубликовал заявление после отказа Миротича переходить в сербский клуб

Баскетбольный клуб «Партизан» поделился информацией о несостоявшемся переходе форварда Николы Миротича. Несколько часов назад испанец сообщил, что не продолжит карьеру в Сербии из-за поступивших угроз.

«Несмотря на все усилия и переговоры, которые длились несколько недель, «Партизан» не будет подписывать одного из лучших европейских игроков на данный момент, Николу Миротича.

Интерес клуба к игроку впервые проявился в июне, когда стало известно, что Миротич расторгнет свой контракт с «Барселоной».

Президент клуба, спортивный директор и тренер Желько Обрадович провели предварительные переговоры с Николой Миротичем, который принимал их в своём доме.

Когда «Барселона» и Никола завершили процедуру расторжения контракта, начались официальные переговоры, в ходе которых клуб принял условия игрока. При этом мы хотели бы отметить, что условия менялись несколько раз, но клуб всегда находил способ их выполнить и несколько дней назад отправил готовый трёхлетний контракт Николе Миротичу на подпись.

В то же время появилось множество информации о том, что некие люди угрожают Николе Миротичу и что есть опасения за его безопасность, если он станет игроком «Партизана». Президент, спортивный директор и тренер несколько раз заверили игрока, что нет причин для беспокойства и что ему более чем рады в Сербии.

Кроме того, клуб немедленно связался с высшими государственными органами, чтобы устранить даже малейшие сомнения. По этому случаю мы хотели бы поблагодарить президента Республики Сербия Александра Вучича, который лично пригласил игрока и подтвердил, что безопасность его и его семьи гарантирована в Сербии и что им рады.

Обо всём вышесказанном есть письменные доказательства в электронных письмах или сообщениях.

Однако по неизвестной клубу причине Никола Миротич не решился принять уже согласованные условия, и «Партизан» был вынужден после определённого периода ожидания отказаться от подписания бывшего баскетболиста «Барселоны».

Также хотим отметить, что около пятнадцати дней назад Никола Миротич дал слово тренеру Обрадовичу, а затем президенту Мияйловичу, спортивному директору Савичу и капитану Пантеру, что он станет игроком «Партизана». Кроме того, стоит упомянуть, что после этого он несколько раз интересовался, каких ещё игроков мы намерены пригласить.

Клуб публично призывает Николу Миротича, исходя из его приверженности правде, а он человек, который борется за правду, сказать, кто те люди, которые угрожали ему.

Желание и план клуба состояли в том, чтобы построить команду вокруг игроков, у которых есть действующие контракты, и самого Миротича, но теперь этот план придётся скорректировать.

«Партизан» твёрдо уверен, что причины неподписания контракта Николой Миротичем не имеют ничего общего с какими-либо угрозами, а связаны с некоторыми другими вещами, о которых публика сможет узнать сама в ближайшие дни.

Мы обратимся к другим вариантам на рынке и вступаем в сезон 2023/2024 с неизменными амбициями», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.