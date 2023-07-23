Игроки юношеских команд Турции и Польши устроили протест из-за скользкой площадки
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Примечательный эпизод произошёл в матче юношеских команд Турции и Польши в рамках проходящего чемпионата Европы по баскетболу среди юношей до 18 лет.
Баскетболисты провели своеобразный протест, отказавшись от бросков в заключительной четверти матча. После завершения времени на атаку игроки передавали другой команде.
Причиной же бойкота послужило скользкое покрытие, намокшее из-за сильного дождя и отсутствия кондиционера и спровоцировавшие многочисленные падения.
Права на видео принадлежат Международной федерации баскетбола (FIBA). Посмотреть видео можно на YouTube-канале FIBA
Встреча завершилась со счётом 78:63 в пользу команды Турции. Действующим победителем чемпионата Европы по баскетболу среди юношей до 18 лет является команда Испании.
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