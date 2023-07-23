Стив Керр рассказал о перспективах Криса Пола попасть в стартовую пятёрку «Уорриорз»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о том, будет ли новичок команды Крис Пол игроком стартового состава в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Всё будет решаться в тренировочном лагере. Пока не выпустим всех игроков на площадку, мы не сможем оценить, что будет лучше для команды и как это будет выглядеть. Но у меня есть уверенность в том, что всё получится. У нас в команде отличные игроки, чемпионы, которые готовы бороться до конца. В следующем году цель одна — победить. Всё остальное будем решать по ходу сезона», — приводит слова Керра Mercury News.
Крис Пол в прошлом сезоне выступал за «Финикс Санз» и в межсезонье перешёл в «Уорриорз». Сам Пол рассчитывает, что будет игроком стартовой пятёрки.
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