Президент «Партизана» — о несостоявшемся переходе Миротича: между нами была преграда

Президент белградского «Партизана» Остоя Михайлович прокомментировал ситуацию с испанским форвардом Николой Миротичем, который отказался переходить в сербский клуб после того, как все условия были согласованы, под предлогом поступающих угроз.

«Я бы не стал обращать на это особого внимания, ситуация исчерпана для него и для нас. Полтора месяца назад Обрадович позвонил мне и сказал, что Миротич — один из вариантов. Нам потребовалось два дня, чтобы найти финансовые возможности для того, чтобы Миротич подписал контракт с «Партизаном». Если кто-то думает, что это легко, они серьёзно ошибаются.

Через два дня администрация дала зелёный свет Обрадовичу на переговоры с ним. Когда он завершил процедуру расторжения контракта с «Барселоной», он сказал нам, что было давление, что были угрозы, и мы отреагировали немедленно.

Но мы поняли, что между нами была какая-то преграда, и что он не хотел подписывать контракт, который мы ему предложили. Он не единственный игрок, который может перейти в «Партизан», и «Партизан» не единственный клуб, где может играть Миротич. Мы желаем ему всего наилучшего. Давайте двигаться дальше, ничего плохого не произошло», — приводит слова Михайловича Basket News.