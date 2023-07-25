Мэджик Джонсон: летом Пелинка сработал лучше всех, он станет руководителем года

Легендарный разыгрывающий Мэджик Джонсон прокомментировал работу генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинки в текущее межсезонье, а также порассуждал о перспективах команды в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я думаю, что он продолжает проделывать ту выдающуюся работу, которую начал с зимнего дедлайна обменов, а затем продолжил летом. Летом он сработал лучше всех. Все ходы, которые он сделал, позволили ему стать лучшим менеджером в НБА в это межсезонье. Без вопросов. Все ребята, которых мы подписали, будут помогать Леброну и другим парням, потому что теперь состав стал глубже. Роб станет руководителем года.

Насколько хороши будут «Лейкерс» в новом сезоне, учитывая конкуренцию в Западной конференции? Это чемпионская команда Западной конференции. На самом деле мы могли бы выиграть всё, если бы оставались здоровыми. У этой команды есть реальный шанс. У нас есть трое парней — Леброн, Энтони Дэвис и Д’Анджело Расселл, — главное, чтобы они были здоровы. Но с такой командой они могут позволить себе оставаться вне игры, потому что у нас есть парни, которые могут играть и побеждать. Послушайте, никому на Западе не будет легко. «Денверу» будет нелегко повторить успех, хотя сейчас всегда нужно выбирать чемпиона в качестве фаворита, и я делаю это. Но «Лейкерс», «Мемфис» с их сделками, «Финикс», «Голден Стэйт», «Сакраменто» и «Денвер»… чувак, на Западе будет тяжело всем», — приводит слова Джонсона Los Angeles Times.