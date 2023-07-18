Пол Пирс назвал 5 лучших распасовщиков в истории НБА

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» и член Зала славы Пол Пирс поделился мнением о пяти лучших распасовщиках в истории НБА.

«Как по мне, Йокич даже не входит в пятёрку лучших распасовщиков. Он бигмен, он лучший бигмен. Но если говорить о чистом распасовщике, то я назову Мэджика Джонсона, Джейсона Уильямса, Рэджона Рондо, Пита Маравича и Ларри Бёрда», — сказал Пирс в эфире SHOWTIME Basketball.

Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане:

Ранее Пирс высказал мнение, что таких звёзд лиги, как Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кевин Дюрант («Финикс Санз»), следует включить в Зал славы баскетбола, не дожидаясь завершения их карьеры, как того требуют правила включения.