Пол Пирс назвал 5 лучших распасовщиков в истории НБА
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Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» и член Зала славы Пол Пирс поделился мнением о пяти лучших распасовщиках в истории НБА.
«Как по мне, Йокич даже не входит в пятёрку лучших распасовщиков. Он бигмен, он лучший бигмен. Но если говорить о чистом распасовщике, то я назову Мэджика Джонсона, Джейсона Уильямса, Рэджона Рондо, Пита Маравича и Ларри Бёрда», — сказал Пирс в эфире SHOWTIME Basketball.
Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане:
Ранее Пирс высказал мнение, что таких звёзд лиги, как Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кевин Дюрант («Финикс Санз»), следует включить в Зал славы баскетбола, не дожидаясь завершения их карьеры, как того требуют правила включения.
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