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Главный тренер сборной Сербии объяснил решение Йокича пропустить чемпионат мира

Главный тренер сборной Сербии объяснил решение Йокича пропустить чемпионат мира
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Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич прокомментировал решение звёздного центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича пропустить чемпионат мира — 2023.

«Мы провели несколько бесед с Йокичем, и я должен сказать, что это были одни из лучших разговоров, которые у меня были с игроками, которые не попали в состав. Он физически и морально истощён, и он не чувствует, что готов взять на себя ответственность в данный момент», — приводит слова Пешича Mozzart Sport.

Ранее серб сообщил руководству сборной о желании отдохнуть и восстановиться после победного сезона НБА.

Напомним, чемпионат мира по баскетболу пройдёт в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

Сербия на групповом этапе встретится с командами Китая, Южного Судана и Пуэрто-Рико.

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