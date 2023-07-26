«Это НБА, все этим занимаются». Кевин Дюрант выступил за легализацию марихуаны

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант признался, что выступает за легализацию марихуаны.

«На самом деле я позвонил [Адаму Сильверу] и призвал его исключить марихуану из списка запрещённых веществ. Никакого негативного эффекта от неё не будет. Это НБА, все этим занимаются. Это как вино», — сказал Дюрант во время интервью на Game Plan Summit.

Напомним, в феврале Дюрант был обменен из «Бруклин Нетс» в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. В «Финиксе» Кевин в среднем за матч в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации набирал 27,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом: