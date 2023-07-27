«Атланта» и «Орландо» сыграют матч регулярного чемпионата НБА в Мехико

«Атланта Хоукс» и «Орландо Мэджик» проведут игру регулярного чемпионата НБА в Мехико 9 ноября, сообщает Associated Press. Это будет 32-й матч ассоциации в Мексике с 1992 года. Страна принимала больше игр НБА, чем любая другая за исключением США и Канады. «Хоукс» впервые сыграют в Мексике, а для «Мэджик» это будет уже четвёртый матч там с 2012 года.
«Мы рады приветствовать «Хоукс» и «Мэджик» в Мехико в следующем сезоне и дать нашим страстным фанатам возможность увидеть ярких молодых звезд в игре. Баскетбол в Мексике очень популярен. Этот матч и сопутствующие мероприятия станут огромным праздником НБА для болельщиков в стране и по всей Латинской Америке», — сказал Рауль Саррага, вице-президент и управляющий директор НБА Мексика.
В прошлом году «Атланта» провела предсезонный матч в Объединённых Арабских Эмиратах. «Орландо» же играл не только в Мексике, но также в Японии, Китае и Бразилии.
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