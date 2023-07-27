Экс-форвард «Кавальерс»: в финале-2016 мы намеренно провоцировали Дрэймонда Грина

Бывший форвард «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай рассказал, что он и его партнёры по команде намеренно провоцировали игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина во время финальной серии 2016 года (4-3).

«Намеренно ли Леброн спровоцировал Грина? О чём вообще речь, конечно, да. Все пытались спровоцировать его. Это шутка? Ему просто не следовало так часто фолить, не надо было пинать игроков соперника между ног. Это ведь не наша вина, мы должны были воспользоваться ситуацией. Если у кого-то развязался шнурок, я ему наступлю на шнурок. Это часть игры. Никакого вреда, никакого фола.

Грин знал, что мы его провоцировали. И все потом злились из-за того фола (Грин ударил Леброна между ног. — Прим. «Чемпионата»). А злиться нужно было на 25 других технических фолов», — сказал Фрай в подкасте The Athletic.