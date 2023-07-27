Джефф Тиг объяснил, почему Джеймс Харден лучше Дуэйна Уэйда

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джефф Тиг объяснил, почему считает, что звёздный защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден лучше легенды «Майами Хит» Дуэйна Уэйда.
«Возможно, это прозвучит шокирующе. Но ведь у Уэйда были Шакил О’Нил и Леброн Джеймс. Он никогда не был сам по себе. Когда он был один, то «Майами» ничего из себя не представлял. Так что извините, но Харден лучше него», — приводит слова Тига Clutch Points.
Дуэйн Уэйд трижды в составе «Майами» выигрывал чемпионат. Он завершил профессиональную карьеру в 2019 году.
Харден, в свою очередь, сейчас выступает за «Филадельфию», куда перешёл в сезоне-2021/2022 в рамках обмена. Сообщалось, что 33-летний игрок намерен покинуть «Сиксерс» в межсезонье и ищет варианты для обмена в другую команду.
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