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Джефф Тиг объяснил, почему Джеймс Харден лучше Дуэйна Уэйда

Джефф Тиг объяснил, почему Джеймс Харден лучше Дуэйна Уэйда
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джефф Тиг объяснил, почему считает, что звёздный защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден лучше легенды «Майами Хит» Дуэйна Уэйда.

«Возможно, это прозвучит шокирующе. Но ведь у Уэйда были Шакил О’Нил и Леброн Джеймс. Он никогда не был сам по себе. Когда он был один, то «Майами» ничего из себя не представлял. Так что извините, но Харден лучше него», — приводит слова Тига Clutch Points.

Дуэйн Уэйд трижды в составе «Майами» выигрывал чемпионат. Он завершил профессиональную карьеру в 2019 году.

Харден, в свою очередь, сейчас выступает за «Филадельфию», куда перешёл в сезоне-2021/2022 в рамках обмена. Сообщалось, что 33-летний игрок намерен покинуть «Сиксерс» в межсезонье и ищет варианты для обмена в другую команду.

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