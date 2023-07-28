Чарльз Баркли высказался о фаворитах в следующем сезоне НБА

Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли поделился мнением о командах, которые считает фаворитами в следующем сезоне НБА.

«Фавориты в следующем сезоне? Я был рад за «Денвер». Получить шанс увидеть, чего может достичь Джокер – феноменально. Это было здорово для НБА. «Лейкерс» стали лучше. Будет несколько команд-сюрпризов. «Селтикс» тоже интересны», — сказал Баркли в интервью NBC Sports Bay Area.

Баркли также упомянул «Филадельфию», сделав оговорку, что должно должна найти решение ситуации с Джеймсом Харденом. Напомним, ранее стало известно, что Джеймс запросил обмен в другую команду. Отмечалось, что у Хардена испорчены отношения с руководством «Сиксерс».

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