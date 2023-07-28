Кардиолог оценил сроки восстановления Бронни Джеймса, перенёсшего остановку сердца

Кардиолог Шефал К. Доши прокомментировал инцидент, произошедший с сыном звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни, который выступает за команду Университета Южной Калифорнии (USC). Ранее стало известно, что молодой игрок пережил остановку сердца во время тренировки.

«Тот факт, что Бронни уже выписан из отделения интенсивной терапии, означает, что он быстро идёт на поправку. Могу предположить, что в ближайшей перспективе, в ближайшие день, два или три, он начнёт ходить. Если функции мозга не пострадали, ему не нужно будет находиться в больнице больше пары дней. Что касается возвращения на площадку, то это будет зависеть от причин случившегося», — приводит слова Доши Sportskeeda.

Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»: