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Бывший центровой «Зенита» Алекс Пойтресс стал игроком «Милана»

Бывший центровой «Зенита» Алекс Пойтресс стал игроком «Милана»
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Американский центровой Алекс Пойтресс перешёл в «Милан». Об этом сообщает аккаунт миланского клуба в «Твиттере».

Как сообщается, 29-летний баскетболист подписал с новой командой контракт сроком на один сезон.

В минувшем сезоне Пойтресс выступал в составе «Маккаби» из Тель-Авива. Пойтресс принял участие в 16 матчах Евролиги в составе израильского клуба, в 13 из них появившись на площадке в стартовом составе. Он набирал 7,8 очка и 3,6 подбора в среднем за игру. Его действующий контракт с клубом был рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, с 2020 по 2022 год Алекс Пойтресс представлял «Зенит» из Санкт-Петербурга и в сезоне-2021/2022 помог команде впервые в истории стать победителем Единой лиги ВТБ.

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