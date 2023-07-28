Леброн Джеймс и его супруга допускают, что их сын Бронни может завершить карьеру

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его супруга Саванна допускают, что их сын Бронни может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Напомним, недавно Бронни Джеймс, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), перенёс остановку сердца во время тренировки.

«Если Бронни больше не сможет играть в баскетбол, так тому и быть. Но сейчас до этих решений ещё далеко.

Для них это было настоящим кошмаром. Пройти через всё это было непросто. Они просто хотят лучшего для Бронни. Они действительно не могут поверить, что это произошло и происходит с ними.

Леброн и Саванна хотят, чтобы Бронни получил наилучшую медицинскую помощь и сдал все необходимые анализы.

Единственный положительный момент – Бронни действительно находится на пути к выздоровлению, и врачи надеются найти причину случившегося и полностью её устранить.

Следующие несколько дней очень важны для того, чтобы понять, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять. Кажется, что с каждым часом перспективы становятся всё более позитивными, но всё по-прежнему не ясно до конца. Всё, что им всем сейчас нужно, — это время, чтобы пройти через всё это», – приводит слова источника, близкого к семье Джеймс, Daily Mail.