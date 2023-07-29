Экс-боец UFC намекнул, что остановка сердца у сына Леброна произошла из-за допинга

Бывший боец UFC Чейл Соннен опубликовал в социальных сетях пост об инциденте, произошедшем с сыном звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса — Бронни Джеймсом.

18-летний баскетболист перенёс остановку сердца во время тренировки команды Калифорнийского университета.

«Если вы должным образом не будете контролировать употребление эритропоэтина, то может произойти остановка сердца, и человек может умереть во сне. Если должным образом не контролировать употребление эритропоэтина, и у вас случится остановка сердца на глазах у других людей, то есть хороший шанс, что вы вовремя получите помощь и выживете. Если вы следите за употреблением эритропоэтина, но сочетаете его с тестостероном, то перед вами встанут совершенно другие проблемы. Надеюсь, мы извлечём урок», — написал Соннен на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что в марте этого года Соннен обвинял в употреблении допинга и самого Леброна.