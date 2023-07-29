Виктор Бут: желаю Грайнер всего хорошего, но пример молодёжи она подала нехороший
Поделиться
Российский бизнесмен Виктор Бут высказался о своём отношении к американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая в феврале прошлого года была задержана в аэропорту «Шереметьево». Спортсменку тогда обвинили в контрабанде наркотиков и позже приговорили к девяти годами колонии общего режима.
Позднее, в декабре 2022 года, Грайнер обменяли на Бута, который в 2012 году был осуждён в США на 25 лет.
«За судьбой Грайнер слежу, к сожалению, только по каким‑то отдельным новостям, физически времени не хватает. Знаете, по‑человечески я ей желаю всего хорошего. Как и любому человеку, прошедшему через подобный опыт, ей стоит посочувствовать. Но как спортсмен, конечно, пример молодёжи она подала не очень хороший», — приводит слова Бута «Матч ТВ».
Комментарии
- 29 июля 2023
-
13:57
-
13:17
-
12:20
-
11:46
-
10:54
-
10:45
-
09:53
-
09:42
-
08:36
-
04:00
-
00:43
- 28 июля 2023
-
22:05
-
21:20
-
19:05
-
18:15
-
17:17
-
16:57
-
16:12
-
15:22
-
15:09
-
14:35
-
13:56
-
13:34
-
12:31
-
12:13
-
11:27
-
10:35
-
09:57
-
09:38
-
03:28
-
00:26
- 27 июля 2023
-
23:38
-
22:17
-
21:30
-
20:46
Партнерский контент