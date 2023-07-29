Виктор Бут: желаю Грайнер всего хорошего, но пример молодёжи она подала нехороший

Российский бизнесмен Виктор Бут высказался о своём отношении к американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая в феврале прошлого года была задержана в аэропорту «Шереметьево». Спортсменку тогда обвинили в контрабанде наркотиков и позже приговорили к девяти годами колонии общего режима.

Позднее, в декабре 2022 года, Грайнер обменяли на Бута, который в 2012 году был осуждён в США на 25 лет.

«За судьбой Грайнер слежу, к сожалению, только по каким‑то отдельным новостям, физически времени не хватает. Знаете, по‑человечески я ей желаю всего хорошего. Как и любому человеку, прошедшему через подобный опыт, ей стоит посочувствовать. Но как спортсмен, конечно, пример молодёжи она подала не очень хороший», — приводит слова Бута «Матч ТВ».