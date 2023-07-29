Джарен Джексон: не нуждаюсь в другой мотивации, кроме нашего вылета в прошлом сезоне

Форвард «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон-младший рассказал, что мотивирует его в это межсезонье.

«Я не нуждаюсь в другой мотивации, кроме нашего вылета в прошлом году (имеется в виду НБА сезона-2022/2023. — Прим. «Чемпионата»). Это момент, который ты запомнишь и из которого нужно сделать что-то хорошее. В противном случае это не имеет смысла и не имеет значения», — приводит слова Джексона-младшего ABC24.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Мемфис», завершив регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, вылетел уже в первом раунде плей-офф, уступив команде «Лос-Анджелес Лейкерс» в шести матчах.

Джексон был задрафтован «Мемфисом» в 2018 году. В сезоне-2022/2023 он получил награду лучшего оборонительного игрока в НБА.