Бриттни Грайнер приостановила карьеру на два матча из-за психологических проблем
Поделиться
Американская баскетболистка «Финикс Меркьюри» Бриттни Грайнер приостановила профессиональную карьеру на два матча и планирует сосредоточиться на своём психическом здоровье, сообщает Daily Mail.
Таким образом, Грайнер пропустит два выездных матча «Финикса» — с «Чикаго Скай» и «Индианой Февер».
Ранее Грайнер признавалась, что испытывает психологические проблемы после возвращения из России.
Напомним, в феврале прошлого года Грайнер была задержана в аэропорту «Шереметьево». Спортсменку тогда обвинили в контрабанде наркотиков и позже приговорили к девяти годами колонии общего режима.
Позднее, в декабре 2022 года, Грайнер обменяли на Бута, который в 2012 году был осуждён в США на 25 лет. Баскетболистка провела семь месяцев под стражей.
Комментарии
- 30 июля 2023
-
10:09
-
09:17
-
00:27
- 29 июля 2023
-
23:14
-
20:36
-
19:32
-
18:22
-
16:13
-
15:47
-
15:07
-
13:57
-
13:17
-
12:20
-
11:46
-
10:54
-
10:45
-
09:53
-
09:42
-
08:36
-
04:00
-
00:43
- 28 июля 2023
-
22:05
-
21:20
-
19:05
-
18:15
-
17:17
-
16:57
-
16:12
-
15:22
-
15:09
-
14:35
-
13:56
-
13:34
-
12:31
-
12:13
Партнерский контент