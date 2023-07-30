Бриттни Грайнер приостановила карьеру на два матча из-за психологических проблем

Американская баскетболистка «Финикс Меркьюри» Бриттни Грайнер приостановила профессиональную карьеру на два матча и планирует сосредоточиться на своём психическом здоровье, сообщает Daily Mail.

Таким образом, Грайнер пропустит два выездных матча «Финикса» — с «Чикаго Скай» и «Индианой Февер».

Ранее Грайнер признавалась, что испытывает психологические проблемы после возвращения из России.

Напомним, в феврале прошлого года Грайнер была задержана в аэропорту «Шереметьево». Спортсменку тогда обвинили в контрабанде наркотиков и позже приговорили к девяти годами колонии общего режима.

Позднее, в декабре 2022 года, Грайнер обменяли на Бута, который в 2012 году был осуждён в США на 25 лет. Баскетболистка провела семь месяцев под стражей.