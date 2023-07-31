Хэйвуд: Леброн схватил блокнот и стёр весь план тренера в серии с «Чикаго» в 2015-м

Центровой Брендан Хэйвуд, выступавший в «Кливленд Кавальерс» с Леброном Джеймсом, рассказал о том, как знаменитый форвард проявил себя в победном четвёртом матче серии плей-офф с «Чикаго Буллз» в 2015 году.
«Дэвид Блатт рисует план игры. И тут Леброн говорит:
— Это всё совершенно не то.
Он хватает блокнот и стирает весь план. Я никогда не видел, чтобы игроки сами выбирали, как им провести геймвиннер», — приводит слова Хэйвуда Fadeaway World.
Леброн Джеймс — четырёхкратный чемпион НБА, с 2018 года он выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Ранее Джеймс и его супруга Саванна допустили, что их сын Бронни может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем. Недавно Бронни Джеймс, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), перенёс остановку сердца во время тренировки.
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