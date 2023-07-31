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«Снова этот бред». Дерозан отреагировал на попадание в список самых переоценённых игроков

«Снова этот бред». Дерозан отреагировал на попадание в список самых переоценённых игроков
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» американец Демар Дерозан отреагировал на попадание в список пяти самых переоценённых игроков в истории лиги по мнению издания Bleacher Report.

Дерозан значится в списке на пятом месте, самым переоценённым назван Домантас Сабонис из «Сакраменто Кингз».

«Снова они взялись за этот бред», – написал Дерозан в социальных сетях.

Демару Дерозану 33 года. Американец является многократным участником Матча всех звёзд НБА, а также победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в составе сборной Соединённых Штатов Америки.

Ранее Дерозан порассуждал об уровне игры и физической силе двукратного чемпиона НБА звёздного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

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