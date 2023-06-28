Демар Дерозан: люди не знают, насколько физически силён Кавай Леонард

Защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан порассуждал об уровне игры и физической силе двукратного чемпиона НБА звёздного форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавае Леонарде.
«Я как-то рассказывал молодому игроку Патрику Уильямсу, что Кавай всегда доберётся до нужного ему места на площадке. Будет очень сложно остановить что-либо, что он попытается сделать. Но не злись, главное не выходи из себя из-за этого.
Люди не знают, насколько физически силён Леонард. Если ты врежешься в него — ты сам себе сделаешь хуже, сам себе сделаешь больно. Он сделает всё, что нужно, чтобы набрать очки. Просто нужно надеяться, что он промахнётся.
В любом случае он тут же потом побежит обратно на свою сторону площадки, будто ничего и не было, он не устаёт», — рассказал Дерозан на Podcast P с Полом Джоджем.
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