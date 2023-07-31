Источник: Максим Салаш перейдёт во французский «Бурк»
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Белорусский форвард Максим Салаш продолжит карьеру в чемпионате Франции, сообщает телеграм-канал «Перехват».
По информации источника, белорусский баскетболист, который решил не продлевать контракт с «Пари Нижний Новгород», привлёк внимание сразу нескольких клубов Единой лиги ВТБ, но решил продолжить карьеру в европейском чемпионате. Сообщается, что приоритетным вариантом продолжения карьеры для 27-летнего белоруса были клубы-участники еврокубков, и сегодня он согласовал условия контракта с французским клубом «Бурк», выступающим в еврокубке.
В минувшем сезоне Салаш принял участие в 33 матчах в составе клуба из Нижнего Новгорода, набирая в среднем 9,9 очка, 4,9 подбора и 0,8 передачи в среднем за игру.
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