Источник: Максим Салаш перейдёт во французский «Бурк»

Белорусский форвард Максим Салаш продолжит карьеру в чемпионате Франции, сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, белорусский баскетболист, который решил не продлевать контракт с «Пари Нижний Новгород», привлёк внимание сразу нескольких клубов Единой лиги ВТБ, но решил продолжить карьеру в европейском чемпионате. Сообщается, что приоритетным вариантом продолжения карьеры для 27-летнего белоруса были клубы-участники еврокубков, и сегодня он согласовал условия контракта с французским клубом «Бурк», выступающим в еврокубке.

В минувшем сезоне Салаш принял участие в 33 матчах в составе клуба из Нижнего Новгорода, набирая в среднем 9,9 очка, 4,9 подбора и 0,8 передачи в среднем за игру.