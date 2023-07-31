Максим Барашков объяснил, почему решил перейти в МБА

Лёгкий форвард Максим Барашков, подписавший контракт с МБА, рассказал о причинах перехода в московский клуб.

«Был ли вариант остаться в «Самаре»? Да, Дражен Анзулович хотел меня оставить. Немного не договорились. Как я уже говорил, прошлый сезон получился скомканным, а в новом самарцы вновь, вероятно, будут делать ставку на легионеров. Оставаться в подобной системе было нецелесообразно, когда у меня появилось предложение от МБА. Это быстрорастущий клуб, который делает ставку исключительно на россиян. Мне интересно попробовать проявить себя в команде Василия Карасёва.

Сыграл ли роль тот факт, что МБА базируется в Москве? Несомненно, Москва не чужой для меня город. У меня осталось тут много друзей со времен «Химок», а также в столицу перебрались близкие товарищи из родного Кирова. Всегда стараемся держаться вместе, я всегда их навещал, когда приезжал в Москву на выезды с «Самарой». Рад, что теперь снова будем жить в одном городе. Минимум два года.

Обсуждал ли с Василием Карасёвым роль в команде? Тесно ещё не общались. Думаю, предстоит разговор уже после моего приезда на сборы из национальной команды.

Меня рассматривают на позицию исключительно третьего номера? На четвёртом есть Андрей Лопатин, подписали Влада Трушкина. На третьем номере у меня будет больше шансов реализовать свой потенциал. При этом как опция могу закрыть позицию тяжёлого форварда. Если команда будет в этом нуждаться.

Ждёт ли МБА фактор второго сезона? 100% нам будет нелегко. Первый год от команды действительно мало кто ожидал высокого результата. В новом сезоне у всех будет понимание, что МБА — это клуб с опытом и амбициями. Парни выгрызают своё игровое время, конкуренция за место в составе высочайшая. Определённо к клубу будут по-другому относиться. С уважением, но и с огромным желанием поставить на место. В целом болельщиков ждёт интересный сезон. Хотя, если судить по плей-офф прошедшего розыгрыша Единой лиги, то будет тяжело перебить ту драму», — приводит слова Барашкова «Спорт-экспресс».