Барашков: в «Самаре» не понимал, в чём я хуже тех, кто выходил на паркет, но получил опыт

Лёгкий форвард Максим Барашков, подписавший контракт с МБА, подвёл итоги прошлого сезона, который он провёл в составе «Самары».

«Сезон действительно получился скомканный. Когда команда перешла в Единую лигу ВТБ, то из прошлого состава остались только я, Володя Пичкуров и Макс Шелекето. Остальные ребята пришли в межсезонье. И, как мне кажется, тренеру было проблематично встроить нас в свою игровую систему. Это отразилось и на игровом времени нашей троицы. Особенно в первой половине сезона, когда мы сидели «на банке» и буквально грызли себя. Не понимали, в чём мы хуже тех, кто выходил на паркет. Затем нам давали шансы. Вроде ты выходишь, оправдываешь доверие, но следующую игру вновь остаёшься в запасе. Во второй части сезона Володя Пичкуров выходил в старте месяц-полтора, потом садился, играл я. Тоже месяц-полтора — и снова меняемся. От чего это зависело — непонятно. Тяжело к такому приспособиться, но из каждого сезона я стараюсь выносить пользу. Получил большой опыт, когда научился справляться с эмоциями, которые бурлили внутри.

Были ли полезны совместные тренировки с Кей Си Риверсом, Джеймсом Эннисом, Малкольмом Томасом и другими легионерами? Конечно. Эти люди играли на самом высоком уровне. Да, они были уже не в лучшей физической форме в силу возраста. Особенно Риверс. Но Кей Си брал не скоростью, движением, а отличным пониманием игры. Перенял у него кое-какие фишки. С Эннисом было прикольно зарубиться на тренировках. Когда я переходил на позицию тяжёлого форварда, у нас случался небольшой контакт, и у обоих как будто бы закрывались шторки. Я фолю на нём, он – на мне. Настоящее противостояние. Приятно, что Джеймс входил в раж, а не ныл. Знаю ещё по «Химкам», что многие легионеры и ветераны не любят такой жёсткий контакт.

Кто ещё любит так зарубиться? Выделил бы Егора Вяльцева и Евгения Воронова. Если им «прилетит» во время тренировки — слова не скажут», — приводит слова Барашкова «Спорт-экспресс».