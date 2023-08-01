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НБА представила силовой рейтинг Восточной конференции, «Милуоки» — на первом месте

На официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации был опубликован силовой рейтинг команд Восточной конференции. По мнению ассоциации, сильнейшей командой является «Милуоки Бакс».

Рейтинг сильнейших команд Восточной конференции перед началом сезона-2023/2024 по мнению NBA.com:

1. «Милуоки Бакс».

2. «Бостон Селтикс».

3. «Филадельфия Сиксерс».

4. «Нью-Йорк Никс».

5. «Кливленд Кавальерс».

6. «Майами Хит».

7. «Атланта Хоукс».

8. «Чикаго Буллз».

9, «Бруклин Нетс».

10. «Торонто Рэпторс».

11. «Индиана Пэйсерс».

12. «Орландо Мэджик».

13. «Вашингтон Уизардс».

14. «Шарлотт Хорнетс».

15. «Детройт Пистонс».