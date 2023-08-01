Чемпиона Европы в составе сборной России Никиту Шабалкина избили в Подмосковье

Бывший форвард сборной России Никита Шабалкин был избит в Подмосковье. Он экстренно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Чемпиона Европы и легенду БК «Химки» избили в подмосковной деревне Голиково в микрорайоне «Золотые купола». По его словам, хулиганы напали на него возле автомойки. Били руками и ногами. Из-за полученных травм произошла кратковременная потеря сознания. Очевидцы вызвали полицию и скорую — врачи госпитализировали спортсмена на носилках. Полиция разбирается в обстоятельствах нападения на заслуженного мастера спорта.
Напомним, Шабалкин является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Также он завоёвывал бронзу Евробаскета-2011 и серебро Универсиады в Белграде.
Что касается клубной карьеры, то 37-летний Шабалкин в прошлом защищал цвета таких известных команд, как «Химки», «Локомотив-Кубань», московское «Динамо», казанский УНИКС.
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