«Чувак, ты меня так не любишь». Айверсон рассказал о забавном разговоре с Джорданом
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Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон рассказал о забавном разговоре с легендарным Майклом Джорданом.
В 1997 году новичок лиги Аллен Айверсон красивым кроссовером обыграл Джордана.
«Я всё время говорил ему, как сильно я его люблю… Он такой: «Чувак, ты меня так не любишь. Потому что если бы любил, ты бы не перешёл мне дорогу». Мне стало стыдно, но в то же время я сказал: «Майкл, ты был просто случайной жертвой на войне», — приводит слова Айверсона Clutch Points.
Напомним, Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». В феврале этого года ему исполнилось 60 лет. Ранее Джордан сложил полномочия владельца «Шарлотт», продав клуб за $ 3 млрд.
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